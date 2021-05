Die Sartorius AG ist die Muttergesellschaft der Sartorius Gruppe bestehend aus einer 74 Prozent Beteiligung an der „Sartorius Stedim Biotech S.A.“. Weitere Beteiligungen bestehen an der „Sartorius Lab Holding GmbH“ zu 100 Prozent und eine 100 prozentige Beteiligung an den „Service and infrastructur companies“. Aufgrund des sehr starken Auftragseingangs in den ersten 10 Wochen des Jahres 2021 und der erwarteten hohen Nachfrage im weiteren Jahresverlauf hat Sartorius seine Wachstumsprognose für den gesamten Konzern für das Geschäftsjahr 2021 angehoben. Vor dem Hintergrund höherer Umsatzerwartungen und erheblicher Skaleneffekte wurden auch die Gewinnaussichten des Unternehmens angehoben. Der größte Teil des zusätzlich erwarteten Geschäfts hängt mit der Coronavirus-Pandemie zusammen. Produkte der Division Bioprocess Solutions werden zur Herstellung von Impfstoffen verwendet, und bestimmte Produkte der Division Lab Products & Services werden für Coronavirus-Tests benötigt.

.

Zum Chart

.

Auf Frist eines Jahres konnte die Benchmark TecDAX klar übertroffen werden. Im Vergleich mit der Entwicklung des MDAX in derselben Periode weist der Kurs eine leichte Underperformance aus. Der seit dem Corona-Sell-Off Mitte März 2020 gebildete Aufwärtstrend ist aber noch immer intakt, obwohl der Wert Anfang Mai 2021 stark abverkauft wurde. Für die aktuelle Long-Strategie ist der Status „überverkauft“ ein Vorteil, nachdem die Gewinnwahrscheinlichkeit größer ist als die Verlustwahrscheinlichkeit. Weiters wurde die Unterstützung am Level von 397,64 Euro die vergangenen Handelstage verteidigt und ein Boden ausgebildet. Die Überschneidung der Trendlinie mit der Unterstützungslinie bei 397,64 Euro unterstreicht den Einfluss dieser Marke auf die Kursentwicklung. Der Widerstand bei 424,26 Euro sollte im Zuge eines Hochlaufs nach einigen Tests überwunden werden. Mittelfristig wird von den Bullen das Ziel bei 470,77 Euro angepeilt.