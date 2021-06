Es ist das immer gleiche Bild der vergangenen Wochen.

Am ersten Handelstag der Woche setzt der Deutsche Allzeithoch eine neue Bestmarke, danach verlassen ihn die Kräfte und Gewinnmitnahmen führen ihn wieder zurück in eine mehr oder weniger laufende Seitwärtsspanne. Technisch ist diese Entwicklung aber in jedem Fall positiv zu werten, denn damit bleibt der Aufwärtstrend intakt. Auch die zwei Faktoren, die die Investoren bei ihren Anlageentscheidungen abwägen müssen, bleiben die gleichen: Da ist zum einen der Optimismus bezüglich eines dynamischen konjunkturellen Aufschwungs nach der Pandemie, der aber zum anderen auch die Angst vor einer nicht nur - wie von den Notenbanken bislang beteuert - vorübergehenden Inflation immer mit sich führt.