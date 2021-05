Gold etwas leichter

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Youtube löscht den Kanal von „Querdenken 711“. Der Kanal hatte 75.000 Abonnenten.Noch lebt die Erinnerung an den Art. 5 Grundgesetz: „(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt“.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem festeren Dollar stabil (aktueller Preis 50.049 Euro/kg, Vortag 49.912 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber gibt nach (aktueller Preis 27,66 $/oz, Vortag 28,09 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 1.184 $/oz, Vortag 1.199 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 2.654 $/oz, Vortag 2.708 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 68,44 $/barrel, Vortag 68,73 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,1 % oder 0,1 auf 163,3 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Royal Gold 0,4 %. Agnico verbessert sich 1,2 %. Bei den kleineren Werten gibt Orla 3,9 % nach. Harte zieht 10,0 % an. Bei den Silberwerten verliert Great Panther 6,4 % (Vortag -7,8 %). Mandalay können 5,0 % und Sierra 4,2 % zulegen.