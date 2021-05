Denn die Zulassung für den mRNA-basierten Impfstoff CVnCoV dürfte noch im Juni erteilt werden und dann beginnt für CureVac das Geld verdienen. Dabei dürften das Biotech-Unternehmen ein Vielfaches von dem erlösen, was die Tübinger jetzt als Verlust ausweisen müssen. Allein für das Jahr 2021 ist unter dem Strich ein Gewinn von mehr als einer Milliarde Euro zu erwarten!

Da außerdem die liquiden Mittel des Unternehmens bei knapp 1,5 Milliarden Euro liegen, verwundert es kaum, dass sich der Aktienkurs nach dieser “Schock-Nachricht” nur wenig verändert hat. Unter dem Strich schloss CureVac an der Nasdaq gestern minimal leichter, bleibt damit also unverändert in Schlagdistanz zu seinen Sechs-Monats-Hochs bei 130,48 US-Dollar.

