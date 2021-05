Bayer musste vor einem US-Gericht die nächste Schlappe in der Glyphosat-Affäre hinnehmen. Der Pharma-Riese wollte sich mit einem Paket im Wert von elf Milliarden Euro mit allen rund 125.000 aktuellen und vor allem auch sämtlichen zukünftigen Kläger in einer Art Sammelvereinbarung vergleichen. Doch das US-Gericht entschied nun, dass vor allem die Geschädigten der Zukunft damit unfair behandelt werden. Bayer zieht jetzt die Notbremse!

Wie der Konzern soeben mitteilte, werde man die Bemühungen um ein Beilegen des Streits mit den Glyphosat-Geschädigten ab sofort beenden! “Die Entscheidung [des US-Gerichts] macht es unmöglich, den vorgeschlagenen nationalen Lösungsmechanismus unter der Aufsicht dieses Gerichts weiterzuentwickeln, der die fairste und effizienteste Lösung für alle Parteien gewesen wäre”, vermeldete der Pharma-Riese aus Leverkusen dazu.

Bayer will stattdessen überprüfen, inwieweit der Verkauf von dem Pflanzenschutzmittel Roundup insbesondere an Privatkäufer in den USA eingeschränkt werden kann. Roundup steht in dem Verdacht durch das enthaltene Glyphosat Krebserkrankungen zu verursachen.

