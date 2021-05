---------------------------------------------------------------------------

Kleinmachnow, 27. Mai 2021



CR Capital AG: Erfolgreicher Start ins Geschäftsjahr 2021

In den ersten drei Monaten konnte die CR Capital über ihre Beteiligung Terrabau bereits 161 Wohneinheiten mit einem Umsatzvolumen von ca. 54 Mio. EUR in den Projekten Rousseau Park im Speckgürtel Berlin und Leipzig - Schkeuditz notariell verkaufen.

Der Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2020 die Ausschüttung einer Dividende von 1,50 EUR je Aktie vorschlagen.

Die diesjährige Hauptversammlung findet am 19.08.2021 statt.

Über die CR Capital AG

Die CR Capital AG ist ein Investmenthaus, das Unternehmen entlang der gesamten Immobilienwertschöpfungskette hält und aufbaut. Die CR Capital AG ist im Basic Board (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



°