Der Kursverlauf der Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000A2E4K43) gestaltete sich seit dem Ende des Vorjahres äußerst turbulent. Notierte die Aktie noch am 9.12.20 unterhalb von 100 Euro, so verzeichnete sie bereits am 5.1.21 bei 145,40 Euro ein Allzeithoch. Nachdem die Aktie nicht zuletzt wegen einer Kapitalerhöhung bis zum 9.3.21 wieder nahezu auf 100 Euro eingebrochen war, ging es bis Ende April wieder auf bis zu 140 Euro nach oben. Danach setzten Gewinnmitnahmen des zu den Corona-Gewinnern zählenden Unternehmens den Aktienkurs wieder deutlich unter Druck. Seit zwei Wochen wird die Aktie innerhalb einer Bandbreite von 102 bis 115 Euro gehandelt.

In den neuesten Analysen wird die Delivery Hero-Aktie mit Kurszielen von bis zu 170 Euro zum Kauf empfohlen. Kann sich die schwankungsfreudige Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 120 Euro steigern, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne abwerfen.