Wir hatten Dr. Joachim Kuhn, CEO va-Q-tec AG zu Besuch bei unserer mittäglichen Plauderstunde. Sein Unternehmen bietet energieeffiziente, und damit umweltfreundliche Vakuumisolationen an, die in der Logistik Einsatz finden – beispielsweise beim Versand der auf kühlen Transport angewiesenen mRNA-Impfstoffe gegen Corona.

Die va-Q-tec AG ist ein im Jahr 2001 gegründeter Pionier im Bereich der thermischen Isolation. Das Unternehmen bietet innovative Dämmlösungen an, die in zahlreichen Märkten wie der Pharmaindustrie, im Lebensmittelhandel, in der Gebäudetechnik oder in Kühl- und Wärmespeichergeräten eine zuverlässige Temperaturkontrolle ermöglichen und Transportketten temperatursensibler Güter gewährleisten. Als Basis der angebotenen Produkte dienen energieeffiziente und zugleich umweltfreundliche Vakuumisolationspaneele (VIPs) aus eigener Entwicklung, die bei gleicher Stärke eine rund zehnmal bessere Isolationswirkung gegenüber herkömmlichen Materialien wie Styropor aufweisen. In Kombination mit ebenfalls eigenentwickelten thermischen Wärme- und Kältespeicherelementen (Phase Changing Materials, kurz PCMs) fertigt das Unternehmen unter anderem passive thermische Verpackungssysteme in Form von Containern und Boxen, die ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können. Neben dem reinen Verkauf der VIPs und PCMs und dem Vertrieb der daraus gefertigten Boxen und Container betreibt va-Q-tec mit Hilfe eines globalen Partnernetzwerks zusätzlich ein Servicegeschäft mit einer eigenen Flotte von Mietcontainern und -boxen, die von Kunden für den Transport temperaturempfindlicher Güter verwendet werden können.