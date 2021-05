Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles PLUG POWER-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können.

PLUG POWER beginnt die heutige Sitzung mit einem kräftigen Anstieg. Denn der Kurs springt satte rund zwei Prozent in die Gewinnzone. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Der weitere Tagesverlauf wird zeigen, ob sich hier kurzfristig eine Trading-Gelegenheit eröffnet.

Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Weil der nächste wichtige Widerstand jetzt immer näher rückt. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Der Hochpunkt liegt bei 25,06 EUR. Die nächsten Tage dürften es also in sich haben.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem weinenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Schließlich steht dieser Indikator bei 32,02 EUR und deutet damit eher Kursverluste an. Der heutige Tag passt also nicht so recht ins Bild der langfristigen Abwärtstrends.

