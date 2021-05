Die Daten sind vielversprechen. Unabhängige Prüfer bestätigen erneut, dass der Graphitproduktionsprozess von EcoGraf effizient funktioniert.

Die Pilottests wurden von GR Engineering Services Limited ("GR Engineering") im Auftrag von EcoGraf in Auftrag gegeben, um Daten für die detaillierten Konstruktionsarbeiten als Teil des Programms vor dem Bau der neuen EcoGraf™ HFfree-Batterieanodenmaterialanlage des Unternehmens in Westaustralien zu liefern.

Unabhängige Tests, die zur Detailplanung für den Bau der von EcoGraf (ASX: EGR; FRA: A2PW0M) geplanten ersten HF-freien Batterieanodenanlage in Westaustralien dienen, haben erneut die Effizienz des Graphitreinigungsprozesses von EcoGraf bestätigt. Der für die Qualität maßgebliche Wert für den Kohlenstoffanteil erreichte 99,97 % für das getestete Ausgangsmaterial. Die Ergebnisse zeigen darüber hinaus weitere Möglichkeiten zur Reduzierung des Reagenzienverbrauchs im EcoGraf-Prozess und zur Senkung der Produktionskosten.

Insgesamt wurden sechs Zyklen durchgeführt, in denen kugelförmiger Graphit durch das mehrstufige EcoGraf HFfree-Reinigungsfließbild verarbeitet wurde, um die Betriebsbedingungen zu simulieren und endgültige Daten für die Detailplanung der neuen Anlage in Westaustralien zu erhalten. Hervorragende Ergebnisse wurden beim Filtrat-Recycling erzielt, das den Bedarf an Frischwasser reduzierte und gleichzeitig die Verunreinigungswerte unter den Kundenspezifikationen hielt.

Die Entfernung von Verunreinigungen war mit einem 99,97%igen Kohlenstoffprodukt besser als erwartet und die Form und die physikalischen Eigenschaften wurden während der Tests beibehalten.

Ryan Kriedemann, Manager bei GR Engineering, kommentierte: „Die Ergebnisse der Locked-Cycle-Tests waren sehr ermutigend und bestätigten, dass der EcoGraf HFfree-Prozess effektiv Verunreinigungen aus dem Flockengraphit-Einsatzmaterial entfernt, um hochreines Batterieanodenmaterial zu liefern. Die Daten der Massenbilanzanalyse waren ebenfalls sehr gut, so dass wir das Potenzial zur Reduzierung des Reagenzieneinsatzes im EcoGraf-Prozess evaluieren werden, was Vorteile für die betriebliche Effizienz der neuen Anlage mit sich bringen wird.“

Die aus Tests gewonnenen Daten wurden benötigt, um die detaillierten Konstruktionsplanung für die neue EcoGraf™-Anlage abzuschließen und die Ausrüstungsspezifikationen in Vorbereitung auf die Beschaffung und den Bau fertigzustellen.

