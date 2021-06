Foto: finanzbusiness Quintet Private Bank ernennt Thomas Klein zum Group Head of Asset Servicing Europe Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 116 | 0 | 0 27.05.2021, 10:50 | Thomas Klein tritt die Nachfolge von Rafik Fischer an, der sich in den Ruhestand verabschiedet. Der Neue soll eine wichtige Rolle bei der langfristigen Expansion in Luxemburg und ganz Europa spielen.

