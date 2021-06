VW-Aktie dürfte nach kurzer Verschnaufpause bald wieder an Fahrt aufnehmen

Beim Umbau hin zur E-Mobilität macht VW aktuell unerwartet schnelle Fortschritte. Auch finanziell läuft es bei den Wolfsburgern rund, weshalb jetzt kräftig in die Erhöhung der Vertriebsschlagkraft investiert wird. Nachdem die Volkswagen-Vorzugsaktie …

Beim Umbau hin zur E-Mobilität macht VW aktuell unerwartet schnelle Fortschritte. Auch finanziell läuft es bei den Wolfsburgern rund, weshalb jetzt kräftig in die Erhöhung der Vertriebsschlagkraft investiert wird.Nachdem die Volkswagen-Vorzugsaktie (DE0007664039) zu Beginn des Jahres einen fulminanten Start im Xetra-Handel hingelegt hatte und am 18. März in der Spitze bis auf 252.20 Euro gestiegen war, wechselte der Titel in eine Konsolidierungsphase, die bis heute andauert. Aus technischer Sicht ist es aber ein eindeutig positives Signal, dass der ...