Denn wie der Bayer-Konzern vermeldete, werde man die Bemühungen um ein Beilegen des Rechtsstreits jetzt einstellen. Stattdessen plant das Unternehmen den Verkauf von Roundup in den USA an Privatpersonen genau zu prüfen. Stattdessen kündigt Bayer einen Fünf-Punkte-Plan zum effektiven Umgang mit Glyphosat-Klagen an.

Die Bayer-Aktie rutscht nach dem Urteil heute tief in die roten Zahlen. Die Aktie verliert Stand jetzt über vier Prozent und hält damit die rote Laterne der Dax-Aktien. Mit diesem Rücksetzer fällt Bayer auf das Niveau von Monatsanfang zurück, womit die jüngste Rallye schon wieder verpufft ist.

Bayer stellt sich jetzt in der Glyphosat-Affäre neu auf. Für uns Grund genug, die Aktie einmal genau unter die Lupe zu nehmen und die Chancen sowie die Risiken zu analysieren. Die Ergebnisse lesen sie in unserer großen Bayer-Analyse, die Sie heute ausnahmsweise kostenfrei herunterladen können. Einfach hier klicken.