Mit Bonus- und Discount-Zertifikaten auf die Vonovia-Aktie können Anleger in den nächsten Monaten auch bei einem stagnierenden oder nachgebenden Aktienkurs positive Rendite erzielen.

Von der Mehrheit der Analysten wurde der Zusammenschluss der beiden Konzerne allerdings positiv aufgenommen. Kann sich die mit Kurszielen von bis zu 74 Euro (Barclays Capital) zum Kauf empfohlene Vonovia-Aktie in den nächsten Monaten nach ihrem Absturz stabil entwickeln, dann wird sich eine Investition in Bonus- und/oder Discount-Zertifikate bezahlt machen.

Mit einem Kursrückgang von 13 Prozent innerhalb des vergangenen Monats zählt die Aktie des bundesweit aufgestellten Wohnimmobilienkonzerns Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1) zu den schwächsten im DAX gelisteten Werten für diesen Zeitraum. Die Nachricht, dass Vonovia die Deutsche Wohnen übernehmen wird, beschleunigte am 25.5.21 den Kurseinbruch der Vonovia-Aktie, die auf Tagesschlusskursbasis um 6,52 Prozent nachgab. In den darauf folgenden Tagen setzte allerdings eine deutliche Erholung ein.

Bonus-Zertifikat mit 10% Chance und 23% Sicherheitspuffer

Das SG-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000SF0EDA8) auf die Vonovia-Aktie mit Barriere bei 39 Euro, Bonuslevel und Cap bei 58 Euro, BV 1, Bewertungstag 17.6.22, wurde beim Vonovia-Kurs von 50,66 Euro mit 52,77 – 52,81 Euro gehandelt. Verbleibt die Vonovia-Aktie bis zum Bewertungstag permanent oberhalb der Barriere von 39 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 58 Euro zurückbezahlt.

Da das Zertifikat derzeit mit 52,81 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es in 13 Monaten einen Bruttoertrag von 9,82 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 25,14 Prozent auf 39 Euro oder darunter fällt. Berührt oder unterschreitet die Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Aktie ins Depot geliefert.

Discount-Zertifikat mit 10% Chance und 11% Discount

Das DZ Bank-Discount-Zertifikat auf die Vonovia-Aktie (ISIN: DE000DFL3GY6), BV 1, Bewertungstag 17.6.22, mit Cap bei 50 Euro wurde beim Aktienkurs von 50,66 Euro mit 45,47 – 45,48 Euro gehandelt. Somit ist das Zertifikat im Vergleich zum direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 11,43 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

Notiert die Vonovia-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 50 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 50 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten 13 Monaten einen Bruttoertrag von 9,93 Prozent, wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Erst dann, wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Outperformancepunktes von 55,69 Euro notiert, wird das Aktieninvestment eine höhere Rendite als das Zertifikat abwerfen. Notiert Vonovia am Bewertungstag unterhalb des Caps von 50 Euro, dann wird das Zertifikate mit dem am 17.6.22 festgestellten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Vonovia-Aktien oder von Anlageprodukten auf Vonovia-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.