Foto: finanzbusiness NordLB bleibt im ersten Quartal in den roten Zahlen Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 101 | 0 | 0 27.05.2021, 12:20 | Investitionen in die IT drücken das Ergebnis. Der nächste Meilenstein beim Umbau der Landesbank ist die Integration der Deutsche Hypo. Eine konkrete Prognose für 2021 traute sich die Bank aber noch nicht zu.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer