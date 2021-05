Anlegerverlag AstraZeneca: ist das der Anfang vom Ende? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 27.05.2021, 13:48 | 35 | 0 | 0 27.05.2021, 13:48 | Foto: www.anlegerverlag.de In den letzten Tagen und Wochen hatte die Aktie von AstraZeneca einen unnachahmlichen Aufstieg hingelegt. Dieser wurde nun jäh gestoppt und endet in Form von Stagnation. Diese Stagnation könnte jedoch schon jetzt bedeuten, dass es wieder rapide bergab geht. Das ist für die Anleger und auch für die Firma der Worst Case, den keiner so vorhersehen konnte! Download-Tipp: Ist die Aktie von AstraZeneca momentan einen Kauf wert?! Diese Aktie wird Ihr Depot möglicherweise langfristig auf die Überholspur führen. Die Kursaussichten sind immer noch gut, wenn man auf die Erfolge der letzten Monate schaut. Für den Sonder-Report zu den Impfstoff-Aktien einfach hier klicken. Das ist eine höchst brisante Lage für AstraZeneca, die den Anlegern nun neue Kaufanreize liefern sollten. Eigentlich hätte man aus der derzeitigen Lage von BioNTech Kapital schlagen sollen! Dennoch wird auch AstraZeneca heute weiter abgefertigt und kann seinen Trend nicht fortsetzen. Diese Entwicklung könnte für AstraZeneca gravierende Folgen haben! Die Anleger werden nun also sehr nervös. Das ist aber auch zurecht, denn die aktuelle Performance der Aktie ist nicht besonders vielversprechend. Vielleicht kann man diese Entwicklung jedoch auch als Einstiegszeitpunkt verstehen. Die Aktie stagniert nämlich heute bislang komplett und kommt nur einen Cent nach vorne. Der Kurs steht somit bei 92,54 Euro! Fazit: Kann AstraZeneca jetzt wieder in die Höhe schießen? Aber auch andere Impfstoff-Aktien könnten Ihr Depot auf die Überholspur bringen. Einfach hier klicken und die Sonderstudie anfordern, um mehr zu erfahren!





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer