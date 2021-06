About You geht an die Börse Nachrichtenquelle: 4investors | 27.05.2021, 09:53 | 72 | 0 | 0 27.05.2021, 09:53 |



Weiterlesen auf 4investors.de Noch im zweiten Quartal soll es den Börsengang von About You geben. Die Erstnotiz ist am regulierten Markt (Prime Standard) vorgesehen. Es ist dabei auch eine Kapitalerhöhung geplant.Beim Börsengang soll es eine Privatplatzierung geben, Altaktionäre wollen ebenfalls Aktien abgeben. Mittels neuer Aktien sollen brutto mindestens 600 Millionen Euro in die Kasse kommen. Privatinvestoren dürften dabei jedoch leer ausgehen. ...

