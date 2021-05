Die nächste Erfolgsmeldung schickt De Grey Mining aus Australien.

De Grey Mining ( WKN 633879 / ASX DEG ) weitet die Goldvorkommen auf der ohnehin schon riesigen Hemi-Entdeckung erneut aus. Dieses Mal geht es um die so genannte Falcon-Zone des gewaltigen Goldsystems, in der man laut dem Unternehmen starke Vererzung bis in 300 Meter vertikale Tiefe nachgewiesen hat!

− 20.3m @ 1,4g/t Gold ab 491.5m und in HERC580D

− 11.8m @ 0,7g/t Gold ab 471.2m in HERC579D

− 5.7m @ 0,6g/t Gold ab 532.3m in HERC581D

− 63.7m @ 1,5g/t Gold ab 263.3m in HERC408D

− 69.4 @ 1,5g/t Gold ab 311.6m in HERC588D

− 7.0m @ 0,9g/t Gold ab 361m in HERC589D

Insgesamt, so Managing Director Glenn Jardine, wurde die Falcon-Vererzung bis in eine vertikale Tiefe von 500 Metern nachgewiesen, wobei die Bohrreihen einen Abstand von 160 Metern zueinander hatten. Jetzt, so der De Grey-Chef weiter, werde man in der Tiefe weiterbohren, um hochgradigeren Erzgängen zu folgen. Die Vererzung bleibe zudem auch unterhalb von 500 Metern Tiefe offen.

Mit Bestimmungsbohrungen zur Ressourcendefinition oberhalb von 300 Metern stieß De Grey auf starke Vererzung mit ermutigenden Goldgehalten über breite Abschnitte. Mit diesen Bohrungen will das Unternehmen die Ressourcenschätzung zur Hemi-Entdeckung stützen, die Mitte 2021 vorgelegt werden soll.

Die Highlights waren:

− 38m @ 1,1g/t Gold ab 75m in HERC593

− 37m @ 1,6g/t Gold ab 119m in HERC594D

− 12m @ 1,8g/t Gold ab 47m in HERC592

Darüber hinaus führt De Grey Rückspülbohrungen im weiteren Umfeld von Hemi durch, z.B. westlich und nördlich der Zonen Diucon und Eagle. Gleichzeitig wird ein Bohrprogramm mit weit auseinanderliegenden Rückspülbohrungen auf dem Zielgebiet Scooby durchgeführt, mit dem man geochemische Anomalien sowie Anomalien, die bei einer IP-Untersuchung (Induced Polarisation) entdeckt wurden, testet. Diese Bohrungen sollen im Juni abgeschlossen sein und dann die Ergebnisse folgen.

Über Falcon

Die Falcon-Intrusion liegt rund 600 Meter westlich der ursprünglichen Entdeckungszone Brolga und direkt südlich der Aquila-Zone. De Grey hat bislang starke Vererzung über eine Streichlänge von rund 1 Kilometer nachgewiesen. Falcon erstreckt sich mindestens noch zwei weitere Kilometer südlich der bekannten Vererzung, wobei man bislang in diesem südlichen Teil noch keine signifikante Vererzung nachweisen konnte. Allerdings will man nun mit tiefer reichenden Rückspülbohrungen dieses Gebiet noch einmal genauer untersuchen.

