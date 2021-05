Nach dem steilen Absturz zu Beginn des Jahres 2020 von 139,40 auf gerade einmal 47,70 Euro etablierten Marktteilnehmer bei der Airbus-Aktie in den darauf folgenden Wochen einen Doppelboden und konnten Zugewinne in diesem Jahr an das 61,8 % Fibonacci-Retracement sowie der Kursmarke von 105,00 Euro etablieren. Dort verweilt die Akte bereits seit Ende Februar und tendiert grob seitwärts. Die dynamischen Zugewinne vom heutigen Handelstag implizieren jedoch einen direkten Ausbruchsversuch darüber, im Erfolgsfall könnte dies ein neuerliches Kaufsignal auslösen.

Noch ein weiter Weg

Gelingt es tatsächlich per Wochenschlusskurs die Widerstandszone um 105,00 Euro nachhaltig zu überwinden, würde weiteres Potenzial zurück an die Jahreshochs aus Ende 2018 um 111,12 Euro frei werden. Darüber könnte Airbus in der gleichen Kaufwelle sogar an 114,40 Euro weiter zulegen. Als gehebeltes Instrument könnte hierbei zum Beispiel das Open End Turbo Long Zertifikat WKN UE9J56 zum Einsatz kommen. Ein Abpraller an der markanten Widerstandszone von 105,00 Euro könnte dagegen zu Abschlägen auf rund 100,00 Euro, darunter sogar an 93,21 Euro führen.