So günstig kommen nicht viele Explorer an frisches Geld!

Die auf Goldexploration in Nevada spezialisierte NV Gold Corporation (TSXV:NVX) (ein Listing in Deutschland wird in Kürze erwartet) hat soeben eine bemerkenswerte Kapitalrunde über 3 Mio. CAD abgeschlossen. Die Platzierung war erstens weit überzeichnet und hat zweitens weitere prominente Investoren an Bord gebracht. Drittens hat NV Gold keinerlei Vermittlungsgebühr bezahlt, was in der Finanzindustrie wirklich selten vorkommt. Die Gebührenfreiheit sagt viel über die Stärke von NV Gold, aber auch über die Qualität Investoren, die offenbar bereit sind langfristig zu denken. Die Platzierung wurde zu einem Preis von 0,25 CAD pro Aktieneinheit angeboten. Der Schlusskurs gestern nach Bekanntgabe der Kapitalerhöhung lag bei 0,38 CAD.

Das Unternehmen hat 12.000.000 Einheiten zu 0,25 CAD platziert. Jede Einheit besteht aus einer Aktie und einem Warrant, wobei jeder Warrant bis zum 25. Mai 2024 zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von 0,40 CAD pro Aktie berechtigt. Crescat Portfolio Management LLC, eine globale Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Hauptsitz in Denver, Colorado, erwarb bei der Platzierung 2.000.000 Einheiten und das Unternehmen hat Crescat ein Recht eingeräumt, sich an zukünftigen Eigenkapitalfinanzierungen des Unternehmens zu beteiligen, um seine anteilige Beteiligung an den Stammaktien des Unternehmens aufrecht zu erhalten, solange Crescat mindestens 5% der Stammaktien des Unternehmens hält.