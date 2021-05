Leogant bringt nachhaltige Wasserfilter in Unternehmen

Der Self-made Entrepreneur Thomas Hartwig gründete mit 28 das heutige Millionenunternehmen Leogant von seiner Einraumwohnung aus.

Heute gehört der Anfang 40-jährige Berliner zu den etablierten Firmen im Bereich der Wasseraufbereitung. Zu seinen Kunden zählen namenhafte Betriebe aus der Hotellerie und Gastronomie bis hin zu Brands, wie die BRLO Brauerei und Adidas. Seinen Werten ist er seit dem ersten Tag treu geblieben und beweist mit seinem Erfolg, dass ethisches Unternehmertum und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen können. Wir haben ihn zu seiner Erfolgsgeschichte befragt.

Sie haben vor der Gründung von Leogant ein ganz anderes Leben geführt. Wie zeigte sich der Wendepunkt?

Nach 10 Jahren Nachtgastronomie endete eine Zusammenarbeit unerwartet, für die ich mich sehr eingesetzt hatte. Das war eine große Enttäuschung. Daraufhin habe ich mich für ein Jahr zurückgezogen um mich ganz meiner Leidenschaft, der chinesischen Kampfkunst Kung Fu zu widmen. Diese Zeit habe ich auch zum Nachdenken genutzt, vor allem über einen wirklichen Sinn in meinem Leben. Mir wurde es zunehmend wichtiger einen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung zu leisten. Die Verbindung von wirtschaftlichem Erfolg und nachhaltigen Engagement interessierte mich. Meiner Meinung nach brauchten und brauchen wir dringend mehr wertorientierte Unternehmen. Wir können nicht länger auf Kosten anderer und der Umwelt leben. U.a. inspirierte mich die Geschichte von Patagonia. Ich wollte eine Firma gründen, in der ethisches Handeln und nachhaltige Werte mit einem neuen Workethos die Grundlage bilden.

Was genau hat Sie dazu inspiriert sich der naturnahen Wasserveredelung zu widmen?

Während meiner Auszeit habe ich im Schnitt 20 Stunden die Woche trainiert. Bei so viel Sport trinkt man viel. Als geborener Münchner war ich es gewohnt immer Leitungswasser zu trinken. Auf Empfehlung bin ich dann auf Quellwasser in Glasflaschen aus dem Bio-Markt umgestiegen und konnte einen signifikanten Unterschied in meiner Leistung, Körpergefühl und Regeneration wahrnehmen. Da öffnete sich eine neue Welt. Was war das besondere an Quellwasser? Wie unterscheidet es sich physikalisch von Leitungswasser? Wasser ist doch Wasser? Durch mein Interesse an moderner Physik und Gesundheit begann ich mich in die Thematik des Wassers einzuarbeiten und fand meine neue Leidenschaft. Als Gastronom fragte ich mich, ob es nicht möglich sei aus Leitungswasser wieder ein Premium Flaschenwasser zu machen. Das wäre nicht nur günstiger, sondern auch gleich nachhaltiger. Unter Anbetracht, dass das gesamte Food und Beverages Bereich enormer Verursacher von Verpackungsmüll und Transport ist, begeisterte mich diese Idee zunehmend. Allein in Deutschland werden jährlich ca. 17 Milliarden Plastikflaschen verbraucht.