WDR: „Mao hatte echten Weitblick"

27.05.2021, 14:50

In der WDR-Sendung „Markt" vom 26. Mai geht es in einem Beitrag um die deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen. Während der Tenor des Beitrags insgesamt eher kritisch gegenüber der engen wirtschaftliche Verflechtung mit China ist, dringt an einigen Ecken ein sehr verqueres Weltbild durch. Auf einmal hält die Moderatorin die „Mao-Bibel" in die Kamera, „Vom Staatsgründer persönlich".

