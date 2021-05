Der chinesische Batterie- und E-Auto-Bauer Build Your Dreams litt zuletzt unter starken Rückgängen in der Sparte für Elektrobusse. Doch jetzt könnte der Konzern die Wende zum Guten eingeleitet haben. Denn wie soeben bekannt wurde, haben die Chinesen einen Großauftrag aus Schweden erhalten.

Demnach hat das skandinavische Unternehmen Bergkvarabuss rund 80 rein elektrisch betriebene Busse bestellt. Die Busse sollen größtenteils im BYD-Werk in Komarom in Ungarn gefertigt werden und dann vor allem in den größeren Städten in Südschweden zum Einsatz kommen.

Die BYD-Aktie befindet sich seit einigen Tagen wieder im Höhenflug. Ausgehend von den Tiefs am 11. Mai bei 14,12 Euro konnte der Kurs zuletzt über 30 Prozent zulegen. Damit kostet die Aktie nun wieder so viel wie Ende April.

Bei BYD häufen sich also mittlerweile wieder die guten Nachrichten. Doch wie weit wird der Aktienkurs noch steigen? Sollten Anleger jetzt noch rein? Oder sehen wir (wieder) nur ein kurzes Strohfeuer? Wir haben die Aktie genau analysiert und stellen Ihnen die Ergebnisse unserer Untersuchung an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenfrei zur Verfügung. Einfach hier klicken.