Plug Power ist derzeit so etwas wie die Aktie der Stunde. In den vergangenen Tagen konnte der amerikanische Brennstoffzellenhersteller zunächst die Probleme mit den Bilanzen der vergangenen Jahre ausräumen und liefert jetzt weitere gute Argumente. Denn wie jetzt bekannt wurde, planen die Amerikaner zukünftig eine enge Zusammenarbeit mit dem britischen Unternehmen Johnson Matthey, um die Effizienz ihrer Elektrolyseursysteme zu verbessern. Auch aus Sicht der Charttechnik könnte es jetzt ganz, ganz schnell gehen!

In den vergangenen Tagen ist der Aktienkurs regelrecht explodiert. Denn das Mai-Tief vom 11. diesen Monats lag noch bei 18,47 US-Dollar. Von da aus sprang die Aktie bis gestern auf 29,53 US-Dollar. Das entspricht einem Plus von rund 60 Prozent in zwei Wochen! Und das könnte erst der Anfang sein. Denn mit diesen Kursgewinnen hat sich Plug Power bis an seine 200-Tage-Linie im Bereich von 30 US-Dollar vorgearbeitet. Ein Überkreuzen wäre ein bedeutendes charttechnisches Kaufsignal!

Fazit: Damit hat Plug Power die Handbremse nun gelöst und beginnt wieder kräftig zu steigen. Doch wie weit kann es überhaupt nach oben gehen? Und wie groß sind die Risiken bei dieser volatilen Aktie? Genau um diese Fragen geht es in unserer großen Plug-Power-Sonderanalyse, die Sie heute ausnahmsweise kostenfrei nachlesen können. Einfach hier klicken.