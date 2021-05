8 Mio. Dollar frisches Kapital - damit sollte sich einiges bewegen lassen!

Specialty Materials wird dabei 5 Mio. Dollar an First Graphene zahlen und dafür Aktien des Unternehmens im Wert von 5,3 Mio. Dollar erhalten. Zudem hat First Graphene das Recht, bei dem Investor weitere 3 Mio. Dollar gegen noch einmal 3,18 Mio. Aktien abzurufen. Der Preis der Aktien wird dabei zunächst mit 0,30 AUD je Aktie festgesetzt aber später an die Kursentwicklung angepasst.

First Graphene (ASX FGR / WKN A2ABY7) setzt verstärkt auf Wachstum, wie zuletzt dem Newsflow zu entnehmen war. Der Graphenproduzent finanziert dies jetzt über eine Platzierungsvereinbarung mit dem institutionellen Investor Specialty Materials Investments, LLC. Insgesamt kann die Gesellschaft so auf bis zu 8 Mio. Dollar zu greifen.

First Graphenes Chairman Warwick Grigor ist höchst erfreut, mit Specialty Metals Investments einen Investor gefunden zu haben, der seinen Worten zufolge nicht nur das Potenzial von Graphen insgesamt erkennt, sondern auch die führende Rolle von First Graphene in diesem Sektor. Die Platzierung unterstütze die Wachstumsstrategie, die man unter dem vor Kurzem ernannten, neuen CEO Michael Bell nun verfolge und unterstreiche zudem die zu erwartende Nachfrage nach PureGRAPH®, so Grigor weiter.

