ASMALLWORLD AG schliesst Partnerschaft mit der Doyle Collection

ASMALLWORLD AG (SWX:ASWN) schliesst Partnerschaft mit der Doyle Collection

Zurich, 27.05.2021 - Die ASMALLWORLD AG schliesst eine neue Partnerschaft mit der Doyle Collection und nimmt vier Hotels der Gruppe in ihr Angebot auf. Von heute an können die Hotels in London, Dublin und Washington auf der ASMALLWORLD Collection, der high-end Online-Hotelbuchungsplattform des Unternehmens, gebucht werden. Die neuen Hotels bieten Kunden somit noch mehr erstklassige Optionen, wenn sie diese beliebten Reiseziele besuchen.

Die ASMALLWORLD AG gab heute bekannt, dass sie eine neue Partnerschaft mit der Doyle Collection eingegangen ist. Die ASMALLWORLD Collection (www.asmallworldcollection.com), die high-end Online-Hotelbuchungsplattform des Unternehmens, hat daraufhin vier neue Hotels der Doyle Gruppe in ihr Angebot aufgenommen.

Die neu hinzugekommenen Häuser sind The Marylebone, The Bloomsbury und The Kensington in London sowie The Dupont Circle in Washington D.C.

Die neuen Hotels ergänzen das bestehende Angebot und bieten Kunden der ASMALLWORLD Collection eine noch umfassendere Auswahl in diesen beliebten Reisedestinationen.

Bei einer Buchung mit der ASMALLWORLD Collection erhalten Kunden zudem auch kostenlos weitere Vorteile wie Zimmer-Upgrades (je nach Verfügbarkeit), £75 F&B-Guthaben, Frühstück für zwei Personen, Early Check-in und Late Check-out.

"Ich freue mich sehr, dass wir unseren Kunden nun Zugang zu diesen herausragenden Hotels der Doyle Collection bieten können, und dies inklusive toller Buchungsvorteile, ganze ohne zusätzliche Kosten", kommentiert ASMALLWORLD CEO Jan Luescher.

ASMALLWORLD Collection hat kürzlich 1'000 Hotels erreicht und wächst weiter

Die ASMALLWORLD Collection ist eine high-end Online-Hotelbuchungsplattform und bietet seinen Kunden unter dem Motto "Hotels we Love with Extraordinary Benefits" Zugang zu einer handverlesenen Auswahl der Besten Hotels der Welt, welche mit kostenlosen Zusatz-Benefits gebucht werden können. Diese Benefits umfassen Vorteile wie Zimmer-Upgrades, 100 US-Dollar F&B-Guthaben oder Late Check-Out, und dies ganz ohne zusätzliche Kosten. Der Service steht sowohl ASMALLWORLD-Mitgliedern als auch Nicht-Mitgliedern offen (www.asmallworldcollection.com).