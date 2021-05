Bei Plug Power scheint derzeit alles zu passen. Erst konnte das amerikanische Unternehmen die Probleme um die fehlerhaften Bilanzen 2018, 2019 und 2020 ausräumen, jetzt kündigt der Brennstoffzellen-Spezialist eine Zusammenarbeit mit einem Großen der Branche an. Diese Absichtserklärung mit Johnson Matthey katapultierte die Aktie bis an die 30-Dollar-Marke heran, sodass jetzt quasi aus dem Stand ein weiteres Kaufsignal greifbar ist.

Denn die langfristige Durchschnittslinie (200-Tage-Linie) verläuft genau im Bereich um 30 US-Dollar. Sollte Plug Power seine Rallye also in den kommenden Tagen fortsetzen, dürfte diese Trendlinie überboten werden. Damit würde Plug Power formal wieder in einen langfristigen Aufwärtstrend wechseln. Gelingt dies, bestehen gute Chancen, dass die jüngsten Kursgewinne von 60 Prozent in zwei Wochen erst der Anfang waren…

