Als Anleger von CureVac sollte man sich dennoch nicht allzu große Sorgen machen. Aufgeschoben ist nicht gleich aufgehoben! Denn der Impfstoff wird kommen, so viel steht fest. Dieser nutzt ebenso wie Moderna und BioNTech die hochinnovative mRNA-Technik und hat somit eine Menge zu bieten. Wenn er nur annähernd so gut ist, wie die anderen beiden, wird es ein großer Erfolg!

CureVac kann die Anleger momentan also nicht so wirklich in seinen Bann ziehen. Wer weiterhin an diese Aktie glaubt und denkt, dass der Impfstoff große Erfolge mit sich bringen wird, kann diese Lage aber für einen verspäteten Einstieg perfekt nutzen! Heute verliert der Kurs nämlich 0,86 Prozent und muss somit ein Minus von 0,81 Euro verkraften. Der Kurs fällt dadurch auf nur noch 93,01 Euro!

Fazit: Wie stehen die Chancen auf eine Fortsetzung des Hypes? Geht es weiter nach oben oder ist das Ende bereits erreicht? Genau um diese Fragen geht es in unserer großen CureVac-Sonderanalyse, die Sie heute ausnahmsweise kostenfrei abrufen können. Einfach hier klicken.