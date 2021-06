FDP im Wahlkampf: ein stählernes Grundgesetz als Mahnmal Autor: Tichys Einblick | 27.05.2021, 18:08 | 112 | 0 | 0 27.05.2021, 18:08 | Erinnert sich noch jemand daran, wie es die FDP anno 2017 geschafft hat, wieder in den Bundestag einzuziehen? Maßgeblich lag das nicht an überzeugenden Positionen eines Parteiprogramms, sondern viel mehr an der gelungenen Posterboy-Präsentation ihres Spitzenkandidaten Christian Lindner. Ja, man kann es vielleicht so sagen: Der Mann sieht gut aus, wirkt sportlich fit, und vor Der Beitrag FDP im Wahlkampf: ein stählernes Grundgesetz als Mahnmal erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Alexander Wallasch.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer