Aktien Osteuropa Schluss Erneut mehrheitlich höher - Budapest verliert Auch am Donnerstag haben die wichtigsten Börsen in Osteuropa wieder mehrheitlich höher geschlossen. Lediglich in Budapest gab es Verluste am Aktienmarkt. So verlor in Ungarn der Leitindex Bux 1,24 Prozent auf 45 802,61 Zähler. Hierbei verbuchten …