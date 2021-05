TUI AG: TUI setzt ihre Asset-Right Strategie fort - SARANJA, S.L., eine Gesellschaft der RIU-Gruppe, übernimmt 49% des RIU Hotels S.A. Joint Venture von TUI

Ask 0,70

SARANJA, S.L., eine Gesellschaft der RIU-Gruppe, übernimmt TUIs Minderheitsanteil an dem RIU Hotels S.A. Joint Venture mit einem Immobilienportfolio von 21 Objekten

Management von rund 100 RIU Hotels und Resorts weltweit bleibt unverändert beim weiteren 50:50-Joint Venture von RIU und TUI

Immobilientransaktion stärkt Fokus auf Marke, Betrieb, Kundenerlebnis und Vertrieb

Umsetzung der Asset-Right Strategie des TUI Konzerns schreitet voran - Entkoppelung von Hotel-Wachstum und Immobilien-Investitionen

Der Enterprise Value beläuft sich auf rund 1,5 Milliarden Euro, der Kaufpreis auf rund 670 Millionen Euro (inkl. Earn-out) für TUIs Minderheitsanteil

Transaktion impliziert einen Enterprise Value/EBITDA Multiplikator von 11,9 (RIU GJ 2019)

Die TUI AG hat heute eine Vereinbarung getroffen, ihren 49% Anteil an dem RIU Hotels S.A. Joint Venture an Saranja S.L., eine Gesellschaft der RIU-Gruppe, die im Eigentum von Carmen und Luis Riu steht, abzugeben. Der Enterprise Value beläuft sich auf rund 1,5 Mrd. €, daraus leitet sich ein Kaufpreis von rund 670 Mio. € inklusive Earn-out-Element für TUIs Minderheitsanteil ab. Vor Earn-out wird ein Netto-Barmittelzufluss von rund 540 Mio. € bei Transaktionsvollzug erwartet. Das Earn-out-Element ist abhängig von der Erreichung des operativen Budgets für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 der RIU Hotels S.A. Es wird erwartet, dass die Transaktion einen erheblichen Buchgewinn für die TUI generiert; sie steht insbesondere noch unter dem Vorbehalt der Finalisierung der Finanzierungsvereinbarungen und ggf. erforderlicher behördlicher Genehmigungen und wird voraussichtlich im Spätsommer 2021 abgeschlossen sein.