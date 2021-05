Jetzt wird es richtig unangenehm für den Bitcoin. Der Kurs droht wieder einzubrechen, denn auch Indien will jetzt härtere Beschränkungen einführen, wie es bereits China vorgemacht hat. Wird diese Schock-Nachrichten den Kurs zum Einbrechen bringen? Möglich ist es, denn solche Entwicklungen könnten die Zukunft der Krypto-Währungen enorm beeinflussen und zum Einbrechen bringen!

Auf der anderen Seite gibt es aber auch positive Entwicklungen! Denn einerseits will Paypal die Zusammenarbeit mit Kryptowährungen stärken und vertiefen. Zudem will Star-Investor Carl Icahn eine Milliarde Dollar in die Branche stecken. Dennoch muss der Kurs heute hohe Verluste verkraften, die derzeit bei einem Minus von 1,23 Prozent und knapp 500 USD stehen. Der Kurs fällt auf nur noch 39.420 USD!

