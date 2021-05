Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien sorgen momentan für die größten Unstimmigkeiten an der Börse. Deshalb haben wir einen neuen brandaktuellen Sonderreport für Sie, welcher aktuell noch kostenlos verfügbar ist. Darin geben wir eine Analyse zu den Wasserstoff-Aktien mit den größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken.

Auf solche Nachrichten haben die Wasserstoff-Fans gewartet! Das britische Unternehmen Johnson Matthey hat eine Absichtserklärung mit Plug Power unterschrieben, dass Materialien von JM in die Elektrolyseursysteme von Plug Power integriert werden sollen. Gemeinsam soll eine Technologie zur Hochleistungs-Elektrolyse entwickelt werden!

Plug Power ist also weiterhin auf einem richtig guten Weg und hat das Potenzial durch die Decke zu gehen, auch wenn keiner mehr so richtig an die Branche der Wasserstoff-Elektrolyseure geglaubt hat. Die harten Zeiten sind nun aber vorbei und es kann entspannt nach vorne geschaut werden! Ab jetzt wird das Potenzial wieder ausgeschöpft und Gewinne generiert!

Man darf den Glauben an diese Branche nicht verlieren. Plug Power & Co. haben trotz der vergangenen Verluste eine enorme Zukunftsperspektive, wie auch dieser Deal bewiesen hat. Sollte man sich also schnell mit diesen Aktien eindecken, um Gewinne zu realisieren? Auch heute geht der Kurs weiter hoch und legt um 0,37 Prozent gegenüber dem Vortag zu. Der Kurs steht bei 24,45 Euro!

