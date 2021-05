Boeing mit Ausbruchsversuch!

Das letzte markante Rallyehoch markierte Boeing bei 446,01 US-Dollar in der ersten Jahreshälfte 2019 und ging anschließend in einen Abwärtstrend über. Dieser reichte im selben Jahr zunächst auf ein Niveau von rund 300,00 US-Dollar, der Corona-Crash verhagelte jedoch den Chartverlauf komplett und Zwang das Papier infolgedessen auf einen Tiefstkurs von 89,00 US-Dollar abwärts. Erst Mitte März abgelaufen Jahres konnte eine Stabilisierung vollzogen werden und die Boeing-Aktie in einen Aufwärtstrend wechseln. Nach einem Kurssprung zurück an 280,00 US-Dollar und den mittelfristigen seit 2019 bestehenden Abwärtstrend folgte in den letzten Wochen eine abwärts gerichtete Konsolidierungsphase, diese könnte bereits in dieser Woche ein Ende finden und weiteres Kurspotenzial freigeben.

Äußerst starke Kursmuster

Der Anstieg über den EMA 200 ist ein erster wichtiger Schritt zum Kaufsignal, nachhaltig würde dieses jedoch erst oberhalb eines Niveaus von mindestens 260,00 US-Dollar ausfallen und dürfte infolgedessen Aufwärtspotenzial zurück an die aktuellen Jahreshochs bei rund 280,00 US-Dollar freisetzen. Weitere Ziele auf mittelfristiger Basis sind sogar bei rund 300,00 US-Dollar ableitbar geworden. Für dieses Szenario könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KE7L1P zum Einsatz kommen. Ein bärisches Szenario würde sich dagegen einstellen, wenn das Papier von Boeing per Wochenschlusskurs wieder unter seinen 50-Wochen-Durchschnitt bei 222,69 US-Dollar fällt. Dies wurde nämlich unweigerlich zu Verlusten zurück auf die darunter gelegene Horizontalunterstützung bei rund 200,00 US-Dollar führen.