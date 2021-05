Joh. Friedrich Behrens AG: Wesentliche Bedingung für das Closing erfüllt: Bundeswirtschaftsministerium bestätigt außenwirtschaftsrechtliche Unbedenklichkeit.

Ahrensburg, 27. Mai 2021 - Die Joh. Friedrich Behrens AG gibt bekannt, dass die wesentliche Bedingung für das zum Stichtag 01. Juni 2021 geplante Closing der Veräußerung des operativen Geschäftsbetriebs der Behrens-Gruppe erfüllt ist. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat heute eine außenwirtschaftsrechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung erteilt hinsichtlich der am 26. März 2021 vereinbarten Veräußerung an eine Tochtergesellschaft der GreatStar Europe AG, Erlen (Schweiz). Damit liegen die wesentlichen Voraussetzungen für den Vollzug der Transaktion nun vor, letzte Bedingungen sind noch zu erfüllen.



Über die Joh. Friedrich Behrens AG

Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen.

Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee. Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und produzierte Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und Klammergeräte) sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel, Klammern und Schrauben). Die Marken "BeA" und "KMR" stehen für Spitzenprodukte der Befestigungstechnik, die sich durch innovative Technologien, höchste Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden auszeichnen.