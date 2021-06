Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

About You, Zalando, Hugo Boss – Deutsche Unternehmen dominieren das Online-Geschäft Mit About You geht der nächste Online-Einzelhändler an die Börse. Das neue Kapital soll für weitere Expansionspläne genutzt werden. Anleger reagieren enttäuscht, dass Konkurrent Hugo Boss doch nicht von der Frasers Holding übernommen wird. Der …