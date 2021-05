---------------------------------------------------------------------------

28. Mai 2021



Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Weitere Portfoliostabilisierung durch Diversifikation an zentralen Lagen und vergrössertem Wohnanteil

Trotz eines anspruchsvollen Umfelds im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie konnte der Nettoinventarwert per Ende März 2021 auf CHF 109.71 (März 2020: CHF 107.53) gesteigert werden. Seit seiner Lancierung im November 2015 verzeichnete der Fonds auf Basis des Börsenkurses eine annualisierte Performance von rund 9,4%, was einem Plus von rund 2 Prozentpunkten gegenüber dem Referenzindex (SXI Real Estate Funds Broad (TR): 7,4%) entspricht.



Zudem konnte die Ausgabe von neuen Anteilen im Dezember 2020 mit einem Volumen von CHF 500 Millionen erfolgreich abgeschlossen und der Kauf eines Immobilienportfolios der Swiss Life AG vollzogen werden.

Rasche Erholung dank Diversifikation

Durch den Zukauf des Immobilienportfolios konnte das Portfolio in den wirtschaftsstarken Regionen wie Zürich, Genfersee und Nordwestschweiz weiter gestärkt werden. Zusätzlich unterstützt die vermehrte Wohnnutzung und das leichte Wachstum bei qualitativ hochstehenden Geschäftsliegenschaften die Ertrags- und Wertstabilität. Diese Widerstandsfähigkeit zeigt sich in der schnellen Erholung des Börsenkurses nach Ausbruch der Covid-19-Pandemie und in der relativen Stabilität der Mieteinnahmen.



Den Halbjahresbericht des Swiss Life REF (CH) Swiss Properties finden Sie auf unserer Webseite.



Auskunft



Media Relations



Telefon +41 43 284 77 77



media.relations@swisslife.ch



Investor Relations

Telefon +41 43 284 52 76

investor.relations@swisslife.ch



www.swisslife-am.com



Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers verfügt über 160 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Damit schaffen wir die Grundlage, auf der unsere Kunden solide und langfristig planen können - selbstbestimmt und finanziell zuversichtlich. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, in Frankreich, in Deutschland, in Luxemburg und Grossbritannien zugänglich.