In der letzten charttechnischen Besprechung zu dem Währungspaar EUR/TRY vom 14. Mai 2020: „EUR/TRY: Jahreshochs im Visier“ wurde auf einen bevorstehenden Ausbruch über die markanten Hochs aus Ende 2020 von 10,2026 TRY hingewiesen. Dieses Unterfangen hat der Euro bravourös absolviert und strebt weiter gen Norden aufwärts. Bis zum endgültigen Projektionsziel am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement ist aber noch genügend Platz für ein frisches Long-Investment vorhanden.

Stopps nachziehen

Vor exakt zwei Wochen wurde ein Ziel an 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement sowie der Kursmarke von 10,9049 TRY ausgerufen. Einen ersten Meilenstein hat das Paar bereits nahezu erreicht, weitere Zugewinne an das übergeordnete Ziel sind nun sehr viel wahrscheinlicher geworden. Um hiervon bestmöglich profitieren zu können, kann auf das bekannte Mini Future Long Zertifikat WKN VQ6BU6 zurückgegriffen werden. Sollte sich unerwartet das Paar wieder unter 10,2026 TRY per Wochenschlusskurs abwärts begeben, müssten Abschläge auf rund 10,00 TRY eingeplant werden. Darunter könnte lediglich das Niveau um 9,60 TRY für eine temporäre Stabilisierung bei EUR/TRY sorgen.