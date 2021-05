HBM-Portfoliounternehmen Swixx BioPharma kündigt Kapital-erhöhung von EUR 45 Millionen an

Swixx BioPharma, ein privates Unternehmen im Portfolio der HBM Healthcare Investments, gab heute die Unterzeichnung einer Investitionsvereinbarung mit Mérieux Equity Partners und den bestehenden Aktionären bekannt. Gemäss der Vereinbarung investiert Mérieux Equity Partners EUR 40 Millionen für eine Minderheitsbeteiligung an Swixx. HBM Healthcare Investments, die bereits seit 2017 an Swixx beteiligt ist, partizipiert ebenfalls mit EUR 5 Millionen an der Kapitalerhöhung. Die Finanzierung steht unter dem Vorbehalt routinemässiger regulatorischer Genehmigungen und wird voraussichtlich in den nächsten Monaten abgeschlossen. Das neue Kapital wird genutzt, um das stetige Wachstum, das Swixx in den letzten Jahren verzeichnen konnte, weiter voranzutreiben. Mérieux Equity Partners und HBM Healthcare Investments haben zudem Vereinbarungen getroffen, um ihre Investitionen in Swixx in Abhängigkeit von der Erreichung bestimmter Meilensteine weiter zu erhöhen.

In Übereinstimmung mit ihren Bewertungsgrundsätzen wird HBM Healthcare Investments ihre Investition in Swixx neu bewerten, um die dieser Kapitalerhöhung zugrunde liegende Eigenkapitalbewertung zu reflektieren. Dadurch erhöht sich der innere Wert je HBM-Aktie (NAV) um rund 2 Prozent.

Swixx BioPharma wurde 2014 von Petr Němec und Stuart Swanson in der Schweiz gegründet und ist ein spezialisierter Distributor für Arzneimittel (seltene Krankheiten, Rx und OTC) in Zentral- und Osteuropa. Das Unternehmen agiert als Kommerzialisierungspartner für Pharma- und Biotech-Unternehmen in Ländern, in welche diese Unternehmen nicht eintreten oder sich zurückziehen wollen. Mit mehr als 550 Mitarbeitern ist Swixx BioPharma der grösste Agent für verschreibungspflichtige Pharmazeutika im Dienste der forschenden Biopharmazie in Zentral- und Osteuropa. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren ein aussergewöhnliches Wachstum erlebt, von weniger als EUR 50 Millionen Umsatz im Jahr 2017 auf EUR 230 Millionen Nettoumsatz im Jahr 2020. Zu den Kunden von Swixx gehören internationale Pharma- und Biotech-Unternehmen wie Bristol-Myers Squibb, Amgen, Seattle Genetics, Y-mabs, Alexion, Jazz Pharmaceuticals, UPSA, Vifor Pharma, HRA Pharma und weitere.