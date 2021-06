Wenig überraschend steckt auch Trulieve Cannabis inmitten einer ausgeprägten Konsolidierung.

Trulieve Cannabis präsentierte dem Markt starke Zahlen, doch in der aktuellen Gemengelage hatten diese keine Gelegenheit, sich adäquat auf den Kurs auszuwirken. Die Zahlen verpufften wirkungslos.

Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. Ende April bildete Trulieve im Bereich von 34,5 US-Dollar ein markantes Bewegungstief aus. Ausgehend vom im Februar 2021 markierten Hoch bei 53,7 US-Dollar musste die Aktie bis dahin also deutlich abgeben. Als Reaktion auf den knackigen Kursrückgang startete die Aktie Anfang Mai einen Erholungsversuch. Dieser verpasste es jedoch, Relevanz zu entwickeln und scheiterte an entscheidender Stelle. Der Widerstandsbereich 44 / 45 US-Dollar erwies sich als Spielverderber. Trulieve musste erneut nach unten abdrehen. Aktuell hat sich die Aktie auf den Bereich um 40 US-Dollar bzw. knapp darunter zurückgezogen.

Die kürzlich präsentierten Quartalszahlen blieben ohne signifikante Wirkung auf den Kurs. Dabei fielen sie durchaus robust aus. Schauen wir uns einmal ein paar Eckdaten genauer an.

Trulieve Cannabis wies für das erste Quartal 2021 einen Umsatz in Höhe von 193,8 Mio. US-Dollar aus. Das ist eine beachtliche Steigerung im Vergleich zum Vorquartal. Der Umsatz im vierten Quartal 2020 lag bei 168,4 Mio. US-Dollar. Trulieve Cannabis verzeichnete im ersten Quartal 2021 einen Nettogewinn in Höhe von 30,1 Mio. US-Dollar, nach 3,0 Mio. US-Dollar im vierten Quartal 2020. Trulieve Cannabis gab darüber hinaus das adjustierte EBITDA für das erste Quartal 2021 mit 90,8 Mio. US-Dollar an; nach 81,4 Mio. US-Dollar im vierten Quartal 2020.

Kurzum. Trulieve Cannabis verzeichnete einen starken Start ins neue Jahr. Der Umsatz (+15 Prozent gegenüber Q4/2020) entwickelte sich ansprechend. Auch die Ergebnisseite wusste durchaus zu überzeugen. Dennoch blieb eine deutliche, positive Reaktion des Aktienkurses aus. Die Korrektur ist noch nicht vorbei. Etwaige Erholungsversuche müssen die Aktie über die Zone 44 / 45 US-Dollar hieven, um eine gewisse Bedeutung zu erlangen. Gleichzeitig muss auf der Unterseite der Bereich um 34,5 US-Dollar im Auge behalten werden. Darunter sollte es nicht mehr gehen, anderenfalls würde eine Ausdehnung der Bewegung auf 30,0 US-Dollar drohen.