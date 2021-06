Die Aktie von Green Thumb Industries unternimmt bereits seit geraumer Zeit den Versuch, einen tragfähigen Boden auszubilden.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie hieß es am 17.05. unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht bleibt es dabei. Um für frischen Wind auf der Oberseite zu sorgen, muss Green Thumb Industries signifikant über die 40,0 CAD vorstoßen. Gleichzeitig darf es nicht unter die 30,0 CAD gehen. Hier treffen eine wichtige Horizontalunterstützung sowie die 200-Tage-Linie zusammen und formen eine veritable Supportzone. Sollte es dennoch hierzu kommen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“

In der Folgezeit blieben die 30,0 CAD ungefährdet. Das Handelsgeschehen blieb im Bereich von 33 CAD. Diese Zone hat sich mittlerweile zu einer veritablen Unterstützung entwickelt. Zuletzt entwickelte sich ein vorsichtiger Vorstoß auf der Oberseite, der die Aktie bereits über die 35 CAD führte. Das erklärte Ziel muss es allerdings weiterhin sein, die 40 CAD zurückzuerobern. Zuvor gilt es, die 37 CAD zu überwinden.

Unter fundamentalen Aspekten läuft es für Green Thumb Industries. Das Unternehmen präsentierte am 12.05. ein exzellentes Zahlenwerk für das März-Quartal 2021. Green Thumb Industries verzeichnete im ersten Quartal 2021 einen Umsatz in Höhe von 194,430 Mio. US-Dollar, nach 177,226 Mio. US-Dollar im vierten Quartal 2020. Den zurechenbaren Nettogewinn für das erste Quartal 2021 gab das Unternehmen mit 10,368 Mio. US-Dollar an. Das ist ein Rückgang gegenüber dem Vorquartal. Für das vierte Quartal 2020 wurde damals ein Nettogewinn in Höhe von 22,464 Mio. US-Dollar ausgewiesen. Zudem gab Green Thumb Industries das adjustierte operative EBITDA für das erste Quartal 2021 mit 71,355 Mio. US-Dollar an, nach 65,445 Mio. US-Dollar im vierten Quartal 2020.

Kurzum. Green Thumb Industries macht fundamental einen robusten Eindruck. Aus charttechnischer Sicht sind die Claims abgesteckt. Unter die 30,0 CAD darf es in der aktuellen Situation nicht gehen. Idealerweise halten bereits die 33 CAD etwaigen Rücksetzern Stand. Ein Ausbruch über die 40 CAD würde hingegen die Bodenbildung entscheidend voranbringen und möglicherweise ihr Ende einläuten, verläuft in diesem Bereich doch gleichzeitig auch der kurzfristige Abwärtstrend.