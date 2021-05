Der Musikstreaming-Marktführer Spotify ist permanent auf Wachstumskurs. So erweiterte Spotify die Reichweite des Dienstes im ersten Quartal 2021 um weitere 86 Ländern und erreicht dadurch zusätzlich mehr als eine Milliarde Menschen. Die schwedische Firma war bisher in 93 Märkten aktiv. Mit 345 Millionen Nutzern, von denen 155 Millionen zahlende Abo-Kunden sind, ist Spotify die Nummer eins im Streaming-Geschäft vor Apple Music. Spotify geht davon aus, dass Musikstreaming branchenweit Erlöse von 56 Milliarden Dollar zum Jahr 2023 einbringen wird. Dabei werde neben den heute dominierenden Abo-Einnahmen auch Werbung zunehmend wichtiger sein. Der Quartalsumsatz stieg um 16% (22% ohne die Auswirkungen von Wechselkursen) und lag am oberen Ende des Prognosebereichs bei 2,145 Milliarden Euro.

Die Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Quartal 2021 am 28. April wurde von den Aktionären mit einem Kursabschlag von 12 Prozent quittiert, obwohl die relevanten Zahlen am oberen Ende der Prognosen lagen. Hier wurde offensichtlich mehr erwartet. Fakt ist auch, dass Spotify zunehmend der Konkurrenz ausgesetzt ist. Technisch wurde der Boden an der wichtigen Unterstützung bei 220,14 US-Dollar ausgebildet und ein Erholungsversuch gestartet, der den Widerstand von 251,59 US-Dollar im Visier hat. Der Monatsvergleich mit der Benchmark NASDAQ 100 zeigt, dass das Spotify-Papier zu weit nach unten gelaufen ist und aktuell einiges an Kursentwicklung aufzuholen ist. Mittelfristig sollte der Widerstand bei 251,59 US-Dollar überwunden werden und die Oberseite der Range bei 291,75 US-Dollar angesteuert werden.