Unsere letzte Kommentierung zu Newmont Mining überschrieben wir mit „Gelingt der Befreiungsschlag?“. Damals thematisierten wir die Ausbruchsbewegung, die die Aktie zuvor einleiten konnte.

In der betreffenden Kommentierung vom 18.05. hieß es unter anderem „[…] Newmont Corp. verzeichnete am gestrigen Montag (17.05.) einen überaus robusten Start in die neue Handelswoche und übersprang das markante Hoch aus dem August 2020, das damals bei knapp 72 US-Dollar markiert wurde. Der gestrige Handelsschluss oberhalb von 74 US-Dollar versetzt die Aktie nun in eine komfortable Ausgangslage für die nächsten Tage. Ob Newmont Corp. allerdings durch diese Tür wird gehen können, muss sich noch zeigen, denn Ausbruchssituation sind mitunter ein fragile Angelegenheit. Insofern muss sich der Ausbruch erst noch bestätigen. Jeder Tag oberhalb von 72 US-Dollar ist daher ein guter Tag. Auf der Oberseite steht der Aktie nun jedoch die Tür erst einmal weit offen. Zentrale Bedeutung als Unterstützung hat derzeit die Zone 65 / 67 US-Dollar. Darunter sollte es unter allen Umständen nicht mehr gehen…“

In den letzten Handelstagen gelang es Newmont Mining zwar, sich oberhalb des Ausbruchsniveaus festzusetzen, doch verpasste es die Aktie, sich entscheidend von den 72 US-Dollar zu lösen. Die Bemühungen endeten im Bereich von 75 US-Dollar. Newmont Mining nahm sich zuletzt eine kleine „Auszeit“.

Die Rahmenbedingungen (u.a. robuster Goldpreis nahe der Marke von 1.900 US-Dollar) sind für Goldproduzenten weiterhin gut. Das positive Umfeld sollte stützen, dennoch sollte man die Unterseite nicht außer Acht lassen. Bereits ein Rücksetzer unter die 72 US-Dollar wäre als Warnsignal zu interpretieren. Weiterhin gilt: Sollte es sogar unter die Zone 65 / 67 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall würde auch eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Auf der Oberseite ist die Aufgabenstellung klar definiert - Newmont Mining muss über die 75 US-Dollar, um die Aufwärtsbewegung zu reaktivieren.