In vergangenen Wirtschafts- und Finanzkrisen – aber eben auch jetzt anlässlich der Corona-Pandemie – steigt regelmäßig die Nachfrage nach besonders sicheren Anlagewerten.

Gold führt seit Jahrhunderten die Liste der begehrtesten Vermögensbausteine an. Goldexperte und Geldcoach Ronny Wagner erläutert in seinem Buch "Vom Goldboom profitieren" leicht verständlich die Gründe – und gibt Tipps für interessierte Anleger.

Ronny Wagner beschäftigt sich seit etlichen Jahren mit Gold und anderen Edelmetallen – als Vorsitzender der Deutschen Edelmetallgesellschaft, als Geschäftsführer des Edelmetallhändlers Noble Metal Factory OHG, aber auch in seiner Funktion als Gründer der Schule des Geldes e.V. und Vortragsredner an Schulen und Universitäten. Der im brandenburgischen Schwarzheide ansässige Goldexperte und Geldcoach verdient also nicht nur seinen Lebensunterhalt mit Gold, Silber, Platin & Co, ihm ist es offensichtlich auch ein echtes Anliegen, den Wissenstand über die Vermögensbildung mit Edelmetallen in der Bevölkerung zu mehren. Aus dieser Motivation heraus – und angesichts des aktuellen, durch die Covid-19-Pandemie bedingten Goldbooms – ist sein neu erschienenes Buch "Vom Goldboom profitieren", Rettungsanker seit Jahrtausenden – die einfachste Geldanlage der Welt" entstanden, das bereits über die einschlägigen Vertriebskanäle vorbestellt werden kann. Neben der angenehm fremdwörterfreien Beschreibung der Grundlagen unseres Finanzsystems, seinen Stärken, Schwächen, Regeln und Mythen geht der Autor auch der Furcht der Deutschen vor Verschuldung, Inflation und Finanzkrisen nach.

Der aktuelle Anker im Buch ist natürlich die globale Corona-Pandemie und ihre enormen Auswirkungen auf Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und individuelle Sicherheitsbedürfnisse. Nach einer ausführlichen Analyse der dahinterliegenden und resultierenden Ereignisse spannt der bekennende Goldfan den Bogen zu weiter zurückliegenden Krisen, Katastrophen und Wirkungszusammenhängen. Seine absolut nachvollziehbare These: Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit führen eingetrübte Zukunftsaussichten, Kriege, das Platzen von Wirtschaftsblasen und ähnliche Szenarien zu einem sprichwörtlichen Run auf Edelmetalle – und vor allem auf Gold. Nach Ronny Wagners Einschätzung sind aber nicht nur das Gewicht und der hohe monetäre Gegenwert für diese seit Jahrhunderten und Jahrtausenden währende Nachfrage verantwortlich. Gold übt auch als Schmuck und Statussymbol eine ungetrübte Faszination aus. Dementsprechend erfahren Leserinnen und Leser in seinem Buch auch etwas über die Geschichte des bekanntesten und beliebtesten Edelmetalls. Was kaum jemand weiß: Das weltweite Goldvorkommen reicht aus, theoretisch jedem Erdenbürger 25 Gramm zukommen zu lassen (nach jetzigem Stand des Bevölkerungswachstums). Warum ein Großteil der Menschheit aber niemals die Chance erhalten wird, auch nur einen Bruchteil dieses rein hypothetischen Anteils zu Gesicht zu bekommen, erklärt Ronny Wagner im Kapitel über den Goldmarkt und seine wichtigsten Akteure.

"Vom Goldboom profitieren" - Das neue Buch von Ronny Wagner

Konkrete Tipps finden Leserinnen und Leser dann in den Unterkapiteln "Gold als Geldanlage und im Vergleich zu anderen Anlageformen", "Geld – was es ist und wie es funktioniert" und "Finanzwissen: Umgang mit Geld". Ronny Wagner geht im Rahmen dieser verständlich und kurzweilig geschriebenen Beiträge auch darauf ein, warum Frauen anders mit Geld umgehen als Männer, warum die heutige Jugend trotz ihrer unerwarteten Präferenz fürs Sparen oft aufs falsche Pferd setzt – befasst sich aber auch mit dem Thema Kryptowährung und -investition.

Das Buch "Vom Goldboom profitieren" setzt kein Vorwissen oder eine akademische Ausbildung voraus, um die grundlegenden Mechanismen der Finanzwelt zu verstehen – und die Nachfrage nach Gold für den individuellen Vermögensaufbau zu nutzen. Dieser Ratgeber wird dank seines unterhaltsamen Schreibstils und der hohen Informationsdichte zweifelsohne auch nach der Corona-Krise seine beabsichtigte Wirkung entfalten und das Wissen über Gold und Geld in der Bevölkerung erweitern.