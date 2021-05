Anlegerverlag Heute bei PLUG POWER Kasse machen? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 28.05.2021, 08:52 | 53 | 0 | 0 28.05.2021, 08:52 | Foto: www.anlegerverlag.de Heute herrscht Hochstimmung bei PLUG POWER-Aktionären. In den Büchern steht für den Kurs nämlich ein Plus von rund vier Prozent. Der Titel kostet damit nun 24,95 EUR. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage? Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir einen ausführlichen Sonderreport zu PLUG POWER erstellt, den Sie hier kostenlos abrufen können. Dieser Anstieg auf PLUG POWER sorgt für ordentlich Entspannung. Die Aktie erklimmt nämlich einen neuen wichtigen Meilenstein. Immerhin steigert der Wert heute sein 4-Wochen-Hoch. Bei 24,79 EUR lag das bisherige Hoch. Es läuft also auf harten Kampf zwischen Bullen und Bären hinaus. Anleger, die von dem Geschäftsmodell nicht überzeugt sind, bekommen die Chance, ihre Baisse-Positionen aufzustocken. Schließlich bieten die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Rabatt. Anleger, welche die Aktie bereits im Depot haben, sehen sich durch den Anstieg bestätigt. Fazit: PLUG POWER kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.





