Vonovia als neuer Immobilien-Koloss?

Es ist DIE Nachricht der Woche: Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1) übernimmt die Deutsche Wohnen (WKN: A0HN5C / ISIN: DE000A0HN5C6) – aus zwei DAX-Konzernen wird eines der größten Immobilienunternehmen der Welt!

Und was als Gespräch mit Investor und Buchautor Christian W. Röhl über diese Mega-Fusion begann, wandelt sich ganz schnell in eine politische Bestandsaufnahme des Wohnungsmarkts…

Quelle: Börse Stuttgart / Bildquelle: Pressefoto Vonovia SE

