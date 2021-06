Die Aktienmärkte zwischen Spannung und Langeweile

Die Situation an den Aktienmärkten ist einerseits spannend, andererseits aber auch etwas langweilig und nervig. Langeweile herrscht über weite Strecken, weil sich die Aktienindizes in Konsolidierungen befinden und ...

Die Situation an den Aktienmärkten ist einerseits spannend, andererseits aber auch etwas langweilig und nervig. Langeweile herrscht über weite Strecken, weil sich die Aktienindizes in Konsolidierungen befinden und die Kursbewegungen dabei meist in recht engen Grenzen stattfinden. Spannend ist die Situation aber, weil sich die Indizes jüngst in Positionen gebracht haben, aus denen heraus eine starke Ausbruchsbewegung möglich ist.

Dazu gab es Folgendes zu lesen: „Trotz eines neuen Rekordhochs kommen die jüngsten drei Tageskerzen im DAX in roter Farbe daher. Und damit scheint sich die (Seitwärts-)Tendenz seit Anfang April fortzusetzen. Der vierte gelbe Bogen lässt sich über die enge Seitwärtsrange (gelbes Rechteck) spannen, insbesondere auch, weil der DAX heute wieder unter die Rechteckgrenze bei 15.430 Punkten zurückgefallen ist. Was aber noch aussteht, ist ein Rückfall in die enge Handelsspanne. Denn ohne diesen ist der vierte Bogen eigentlich noch nicht komplett.“

Und weiter: „Und aktuell setzt der DAX lediglich an eine Konsolidierungslinie (rot gestrichelt) zurück. Wenn die Kurse von hier aus wieder steigen und ein weiteres Rekordhoch markiert werden kann, würden die Börsenampeln von Gelb auf Grün springen. Dann könnte der DAX seinem saisonalen Muster auch in diesem Jahr wieder folgen, wonach erst im Juli ein Hoch markiert wird, bevor es in die Herbstkorrektur geht.“

Die Analyse ging gestern um 13:23 Uhr raus. Anschließend wurde aus der gestrigen roten Tageskerze eine weiße:

Die 15.430er Rechteckgrenze wurde zurückerobert. Im Tageshoch stießen die Kurse dann aber an die nächste horizontale Hürde (rote Linie), das ehemalige Rekordhoch vom 19. April. Und sie prallten von diesem Widerstand ab, so dass der DAX den Tag dann doch wieder mit einer roten Kerze abschloss:

So hat sich an der Situation des deutschen Leitindex wenig geändert. Es fehlt aber nur ein starker Moment der Bullen, um die Kurse auf ein neues Rekordhoch zu hieven, womit sich die Aufwärtsbewegung vom Tief der jüngsten Welle C als Bestandteil eines neuen Aufwärtsimpulses herausstellen und die Seitwärtskonsolidierung damit zu den Akten gelegt werden könnte. Doch dieser starke Moment fehlt.