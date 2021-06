GK Software: Gewinnsprung und neue Allzeithochs

Das Software-Unternehmen GK Software bleibt weiterhin auf dem Expansionskurs, wie die neuesten Geschäftszahlen zeigen. Vor allem die Gewinnentwicklung kann begeistern.

Beim Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) wurde im ersten Quartal 2021 gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Plus von 191 Prozent auf 3,2 Mio. Euro verbucht. Der Software-Konzern erklärte das starke Ergebnis mit dem Gewinn von zwei neuen Kunden in Deutschland und Mexiko, einem starken Bestandskundengeschäft und der Fortsetzung der Maßnahmen des Effizienzprogramms .

Laut der Unternehmensmeldung sieht sich der Vorstand damit in seiner Prognose für das Gesamtjahr 2021 bestätigt, die weiterhin von einer gut gefüllten Vertriebs-Pipeline und den ab dem zweiten Quartal hinzukommenden Umsätzen der Deutschen Fiskal gestützt wird.

Führender Partner des Einzelhandels

Die GK Software SE gehört zu den führenden Software-Partnern des Einzelhandels und bietet umfassende Lösungen zur Abwicklung aller geschäftlichen Prozesse in den Einzelhandels-Filialen und den Unternehmenszentralen.

Zum Angebotsportfolio gehören unter anderem Programme für Kassen, Innendienst, Filialwarenwirtschaft, Lagergerätesteuerung und Gutscheinverwaltung. Auch moderne Lösungen zur Optimierung der verschiedenen Vertriebskanäle (Omni-Channel-Retailing) und die Entwicklung von millionenfach genutzten Konsumenten-Apps sind Teil des Geschäftsmodells.

Viele prominente Kunden

Zu den zahlreichen prominenten Kunden von GK Software zählen unter anderem adidas, Aldi Nord, Galeria Kaufhof, Douglas, EDEKA, Fressnapf, Hornbach, Lidl, Netto Marken-Discount, Walmart und Smyths Toys. Die Lösungen des Konzerns, der mehr als 1.100 Mitarbeiter beschäftigt, werden in weltweit über 60 Ländern und rund 61.000 Filialen des Einzelhandels genutzt.

GK Software verzeichnete in den vergangenen kräftige Umsatzzuwächse. Die Erlöse legten dabei im Schnitt um 18 Prozent pro Jahr zu. Vor allem die zuletzt wesentlich verbesserte Profitabilität, die sich auch in den Zahlen zum ersten Quartal 2021 niederschlug, befeuerte in den vergangenen Monaten auch den Aktienkurs.

Hier liegen die nächsten Kursziele

Seit dem März-2020-Tief bei 35 Euro haben sich die Notierungen beinahe vervierfacht, wobei Ende Mai dieses Jahres zeitweise neue Rekordhochs bei 135 Euro markiert worden sind. Charttechnisch ist der Weg damit nach oben frei von Kurswiderständen, sodass sich die weiteren Etappenziele auf die nächsten runden Marken bei 140 und 150 Euro stellen.

Die Analysten sind zuversichtlich

Zuversichtlich gestimmt für die Aktie ist auch das Hamburger Aktien-Research-Unternehmen montega. Das Kursziel für die Aktie wurde hier zuletzt im Rahmen einer Kaufempfehlung Ende April auf 150 Euro angehoben.

Anleger, die mit einer Fortsetzung der Kurs-Rallye bei der GK-Software-Aktie rechnen, können mit einem Long-Zertifikat (WKN: MA4PDS / ISIN: DE000MA4PDS9) gehebelt von Kurssteigerungen profitieren.

Bildquelle: Pixabay / Free-Photos

