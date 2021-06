Kann die Airbus-Aktie nach den angehobenen Kurszielen um weitere 5 Prozent zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne ermöglichen.

Nachdem die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) in den vergangenen Wochen unterhalb der 100 Euro-Marke seitwärts lief, legte die Aktie wegen des geplanten Ausbaus der Produktion am 27.5.21 zeitweise um 10 Prozent zu. Auch am 28.5.21 setzte sich der Kursanstieg, wenn auch in vermindertem Tempo, fort.

Nach der Erhöhung der Produktionsziele hoben zahlreiche Experten ihre Kursziele für die Airbus-Aktie auf bis zu 138 Euro (J.P.Morgan) an. Kann die Aktie, die bei der Erstellung dieses Szenarios bei 108,80 Euro notierte, ihren Höhenflug in den nächsten Wochen um weitere fünf Prozent auf 114,25 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.