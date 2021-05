Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien sorgen momentan für die größten Unstimmigkeiten an der Börse. Deshalb haben wir einen neuen brandaktuellen Sonderreport für Sie, welcher aktuell noch kostenlos verfügbar ist. Darin geben wir eine Analyse zu den Wasserstoff-Aktien mit den größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken

Die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Herstellers hoffen aktuell auf den Start einer neuen Kurs-Rallye an der Börse. Durch die Entwicklung der letzten Tage gilt diese Hoffnung als berechtigt. Nun stellen sich die Beteiligten jedoch die Frage, inwiefern der aktuelle Kurs weiter in die Höhe schießen kann.

Zum heutigen Ende der Woche steigt der Aktienkurs nochmal um satte 3,2 Prozent und 0,06 Euro. Dadurch liegt der Wert der Aktie aktuell bei 1,81 Euro. Dadurch ist der Aktienkurs in dieser Woche insgesamt um knapp 10 Prozent angestiegen und lässt somit neue Hoffnungen aufkommen.

Zuletzt ist der Aktienkurs infolge eines fehlenden Auftragseingangs von Iberdrola erstmal deutlich nach unten gegangen. Iberdrola plant in diesem Jahr eine Produktionsstätte für nachhaltigen Dünger zu errichten und plante dies gemeinsam mit Nel ASA umzusetzen. Es scheint jedoch so, dass sich die Beteiligten nicht einigen konnten. Trotzdem performt Nel ASA aktuell an der Börse und lässt die Kritiker erstmal verstummen.

